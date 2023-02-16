بمشاركة نسائية لافتة.. اربيل تحتضن مهرجان الخيول (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس، مهرجان الخيول بمشاركة جميع المحافظات العراقية.

وقال منظم المهرجان شيركو محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا المهرجان أقيم بالتعاون مع اتحاد شبيبة الديمقراطي الكوردستاني في مدينة اربيل حيث تم عرض مهارة الطلاب الذين تخرجوا من الدورات التعليمية التي أقمناها لهم اضافة الى عرض أنواع مختلفة من الخيول العربية و الاجنبية".

تميز المهرجان بمشاركة نسائية لافتة، حيث قالت المتسابقة تنيا رسول لوكالة شفق نيوز؛ ان "من الامور الجميلة في هذا المهرجان هو مشاركة نسائية كبيرة، وفي الوقت الحالي يمكن ملاحظة اقبال واسع من الفتيات لرياضة الخيل وهذا الامر مفرح بالنسبة لنا".

وشارك في المهرجان متسابقون من مختلف المحافظات العراقية.

وقال شهم محمد المشارك في المهرجان والقادم من الموصل لوكالة شفق نيوز؛ ان "هناك اهتماما ملحوظا في الوقت الحالي برياضة ركوب الخيل في اقليم كوردستان، حيث تمكن الإقليم من جمع المحبين لهذه الرياضة في مختلف المحافظات من خلال اقامة هكذا مهرجانات وهي ليست الاولى لكن في المحافظات العراقية الاخرى الاهتمام يقتصر فقط على القطاع الخاص".

وشارك في المهرجان أكثر من 60 متسابقا حيث قاموا بعرض الخيول بحضور جماهيري ملحوظ.