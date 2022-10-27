سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بمشاركة مئات المزارعين .. إنطلاق مهرجان الرمان الثامن في حلبجة (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-27T08:20:25+0000
بمشاركة مئات المزارعين .. إنطلاق مهرجان الرمان الثامن في حلبجة (صور)

شفق نيوز/ انطلق المهرجان الثامن للرمان، صباح اليوم الخميس، في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق بمشاركة مئات المزارعين وأصحاب البساتين.

وقال محافظ حلبجة آزاد توفيق في كلمة له خلال مراسم حفل انطلاق المهرجان، "سخرنا كل الجهود الامنية والخدمية المحلية لهذا المهرجان ونأمل أن يحمل إبداعا جديدا في

ونبغي ألا يقتصر على كلمات وخطابات المسؤولين بل أن يتضمن نشاطات فنية للمحافظة بمناطقها (حلبجة، وشهرزور، وهورمان).

وأضاف "نأمل ا ان يقضي الضيوف وقتا ممتعا في حلبجة خلال أيام المهرجان".

ويشارك أكثر من 400 بستاني ومزارع من خلال عرض منتوجاتهم في المهرجان الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز إن المهرجان اقيم من قبل المديرية العامة لزراعة محافظة حلبجة بالتعاون مع بعض المنظمات الزراعية بمشاركة واسعة و كبيرة من قبل المنتجين ومن فلاحي حلبجة.

واضاف ان المهرجان يهدف الى خلق سوق للمنتج المحلي في المنطقة إضافة إلى إعادة تأهيل الرمان والمحاصيل الأخرى في المنطقة.

بدوره قال كاك عمران لوكالة شفق نيوز وهو مزارع مشارك في المهرجان إن إنتاج الرمان في حلبجة انخفض هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، لكن جودة محصول هذا العام عالية، وفقا للمزارعين.

واضاف ان انتاج المنطقة يصل سنويا الى أكثر من 30 طنا من الرمان يصدر جزء كبير منه إلى خارج حلبجة .

ويعد محصول فاكهة الرمان في حلبجة من أشهر المنتجات في إقليم كوردستان، حيث تم تصديره في الأعوام الأخيرة إلى خارج العراق، ومن المقرر إرسال رمان حلبجة إلى الإمارات هذا العام ايضا.

related

حلبجة تعلن رسميا بيع لوحات تسجيل السيارات للعراقيين كافة وتؤكد منع رقم

Date: 2019-09-04 11:16:09
حلبجة تعلن رسميا بيع لوحات تسجيل السيارات للعراقيين كافة وتؤكد منع رقم

محافظة في إقليم كوردستان خالية من الكوليرا

Date: 2022-06-21 10:12:55
محافظة في إقليم كوردستان خالية من الكوليرا

بعد 31 عاماً من القصف الكيمياوي.. عودة طفل حلبجة المفقود حاملاً شهادة الدكتوراه

Date: 2019-12-16 18:21:19
بعد 31 عاماً من القصف الكيمياوي.. عودة طفل حلبجة المفقود حاملاً شهادة الدكتوراه

صور.. اقليم كوردستان يحيي مجزرة حلبجة بجملة مطالبات وتظاهرة

Date: 2022-03-16 08:43:43
صور.. اقليم كوردستان يحيي مجزرة حلبجة بجملة مطالبات وتظاهرة

البرلمان العراقي يُلزم الحكومة بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة

Date: 2021-03-16 18:28:49
البرلمان العراقي يُلزم الحكومة بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة

مهرجان للرمان في حلبجة مع دعوات لحماية المنتج المحلي

Date: 2021-10-14 09:13:34
مهرجان للرمان في حلبجة مع دعوات لحماية المنتج المحلي

حريق يلتهم 25 ألف دجاجة بمشروع للدواجن في حلبجة

Date: 2022-07-06 10:44:50
حريق يلتهم 25 ألف دجاجة بمشروع للدواجن في حلبجة

بارزاني يطالب الدولة العراقية بتعويضات لضحايا الانفال والقصف الكيمياوي

Date: 2020-03-16 07:41:47
بارزاني يطالب الدولة العراقية بتعويضات لضحايا الانفال والقصف الكيمياوي