بمشاركة مئات المزارعين .. إنطلاق مهرجان الرمان الثامن في حلبجة (صور)

شفق نيوز/ انطلق المهرجان الثامن للرمان، صباح اليوم الخميس، في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق بمشاركة مئات المزارعين وأصحاب البساتين.

وقال محافظ حلبجة آزاد توفيق في كلمة له خلال مراسم حفل انطلاق المهرجان، "سخرنا كل الجهود الامنية والخدمية المحلية لهذا المهرجان ونأمل أن يحمل إبداعا جديدا في

ونبغي ألا يقتصر على كلمات وخطابات المسؤولين بل أن يتضمن نشاطات فنية للمحافظة بمناطقها (حلبجة، وشهرزور، وهورمان).

وأضاف "نأمل ا ان يقضي الضيوف وقتا ممتعا في حلبجة خلال أيام المهرجان".

ويشارك أكثر من 400 بستاني ومزارع من خلال عرض منتوجاتهم في المهرجان الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز إن المهرجان اقيم من قبل المديرية العامة لزراعة محافظة حلبجة بالتعاون مع بعض المنظمات الزراعية بمشاركة واسعة و كبيرة من قبل المنتجين ومن فلاحي حلبجة.

واضاف ان المهرجان يهدف الى خلق سوق للمنتج المحلي في المنطقة إضافة إلى إعادة تأهيل الرمان والمحاصيل الأخرى في المنطقة.

بدوره قال كاك عمران لوكالة شفق نيوز وهو مزارع مشارك في المهرجان إن إنتاج الرمان في حلبجة انخفض هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، لكن جودة محصول هذا العام عالية، وفقا للمزارعين.

واضاف ان انتاج المنطقة يصل سنويا الى أكثر من 30 طنا من الرمان يصدر جزء كبير منه إلى خارج حلبجة .

ويعد محصول فاكهة الرمان في حلبجة من أشهر المنتجات في إقليم كوردستان، حيث تم تصديره في الأعوام الأخيرة إلى خارج العراق، ومن المقرر إرسال رمان حلبجة إلى الإمارات هذا العام ايضا.