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بمشاركة مروحيات قتالية.. اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والعماليين شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-06T20:58:16+0000
بمشاركة مروحيات قتالية.. اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والعماليين شمالي دهوك

شفق نيوز/ وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة، مساء يوم الأحد، بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، بأن الاشتباكات وقعت بالتحديد في قريتي جلكل نصارى وكيسته، وشاركت فيها مروحيات قتالية تركية دون معرفة حجم الخسائر.

وأضافت أن النيران نشبت في مراعي قرية كيسته نتيجة الاشتباكات العنيفة.

ويأتي ذلك بعد أن سقط خمسة عناصر من البيشمركة ضحايا، في كمين لعناصر من حزب العمال الكوردستاني في جبل متين في محافظة دهوك. 

وتشنّ أنقرة منذ 23 أبريل الماضي عملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني الذي يتخذ من الجبال المحاذية لتركيا قواعد له لشنّ هجمات ضد الدولة التركية وجيشها. 

وكثّفت القوات التركية هجماتها على قواعد حزب العمال الكوردستاني المحظور داخل إقليم كوردستان، وركزت نيراتها وتوغلاتها بالأساس على قطاع من الأراضي يمتد لما يصل إلى 30 كيلومترا داخل العراق.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية، حربا ضد الدولة في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكوردية منذ عام 1984. ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.

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