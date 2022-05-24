بمشاركة أكثر من 200 شركة .. أربيل تحتضن معرضا دوليا لمواد البناء

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان فعاليات معرض دولي خاص بمواد البناء بمشاركة 210 شركات أجنبية ومحلية.

وقال سرور هاوار وكيل وزير الصناعة والتجارة في الإقليم خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح المعرض، ان هذا المعرض مخصص لمواد البناء، ويُقام بمشاركة 120 دولة، مبينا أن 30 شركة مشتركة بين العراق والإقليم تشارك ايضا على المستوى المحلي.

ووفقا للمسؤول الحكومي الكوردستاني فإن شركات من 11 دولة بينها الهند، وتركيا، والصين، ومصر تشارك في المعرض .

وأعرب هاور عن أمله بأن تفتح تلك الشركات التي تعد أسعار منتجاتها مناسبة فروع لها في إقليم كوردستان من أجل أن تسهم في زيادة فرص العمل.

هذا ويستمر المعرض الذي أُقيم على أرض معرض أربيل الدولي ثلاثة أيام من تاريخ 24 من شهر أيار الجاري ولغاية 27 من الشهر ذاته.