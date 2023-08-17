بمشاركة أكثر من 100 شركة.. انطلاق أعمال معرض السليمانية السياحي (صور)

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الخميس فعاليات معرض السليمانية الدولي للسياحة الاول بمشاركة محلية وعربية ودولية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان عصر اليوم الخميس انطلقت فعاليات معرض السليمانية الدولي الأول للسياحة بحضور محافظ السليمانية ورئيسة هيئة السياحة في كوردستان ومستشار الرئيس الايراني وعدد كبير من التجار والشركات السياحية على أرض المعارض الدولية في طاسلوجة.

واضاف مراسلنا؛ يشارك في المعرض أكثر من 100 شركة محلية وعربية واجنبية وفي شتى مجالات الخدمات السياحية بما فيها الفنادق والمراكز السياحية.

بدوره؛ بين واصف الشوكي مدير العلاقات الدولية لمعرض السليمانية في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "النسخة الاولى لمعرض السليمانية الدولي للسياحة أقيمت هذا العام من قبل شركة اطلس الاصيل ويهدف المعرض لتنشيط الواقع السياحي في المنطقة والاطلاع على اخر الخدمة المقدمة في هذا الجانب".

من جهتها؛ أعربت نور عساف مديرة مبيعات شركة روتانا السياحي في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز؛ عن سعادتها؛ بأن يكونوا الراعي الرسمي للنسخة الأولى لمعرض السليمانية الدولي للسياحة في السليمانية، مؤكدة أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت وفي هذا المكان بسبب الحجم الكبير والمهم للمشاركة السياحية من قبل الشركات السياحية والفنادق في هذا المعرض، متمنية النجاح للمعرض.

ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام على أرض المعارض الدولية في طاسلوجة.