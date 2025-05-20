بمشاركة إقليمية ودولية.. انطلاق معرض أربيل الدولي للبناء بنسخته الـ15 (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات معرض أربيل الدولي للبناء في نسخته الخامسة عشرة، يوم الثلاثاء، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في قطاع البناء والمعدات والمواد الإنشائية.

ويُعد هذا المعرض واحداً من أبرز الفعاليات السنوية في مجال الإعمار والبناء في العراق وإقليم كوردستان، حيث يشكل منصة مهمة تجمع المستثمرين والمهندسين والخبراء، ويتيح للشركات عرض أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال البنية التحتية والإسكان والمشاريع الهندسية.

وبهذا الصدد، قال مدير التسويق في إحدى الشركات المشاركة، حسين علي، في تصريح لوكالة شفق نيوز: "استطعنا أن نشارك في هذا الجناح كي نكون قريبين من المستثمرين ومن قطاع البناء، ونساهم بجزء بسيط في تطوير البنية التحتية ومشاريع النقل، وكذلك لنكون قريبين من المستثمرين الموجودين في إقليم كوردستان".

وأضاف: "بصراحة، نرى أن هذه المعارض مهمة وتمثل فرصة جيدة للشركات كي تساهم وتشارك فيها، لأنها بالتأكيد تسهم في تقليل المسافات بين المستثمرين مع توفير المعلومات التكنولوجية الحديثة التي تتوافر في بقية دول العالم".

واستعرضت في أجنحتها معدات متطورة وتقنيات جديدة في مجال الشحن والنقل، وعبّرت عن اهتمامها بتوسيع نشاطها في إقليم كوردستان.

من جهتها، قالت ممثلة إحدى شركات مواد البناء، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يشكل فرصة ثمينة لعقد لقاءات مباشرة مع الزبائن والمقاولين، ويسهم في بناء علاقات عمل وشراكات إستراتيجية طويلة الأمد"، مؤكدة أن "الإقبال على المعرض هذا العام يعكس تنامي الاهتمام بقطاع البناء في إقليم كوردستان".

أما سامان، زائر للمعرض، فقد أكد لوكالة شفق نيوز أن "المعرض يجمع الكثير من الشركات والمؤسسات الكبرى المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال وهذا يعكس نمو القطاع العمراني ويأتي تزامناً مع التطور الذي يشهده إقليم كوردستان".

وتستمر فعاليات المعرض لعدة أيام، وتتضمن عروضاً حيّة وورش عمل وندوات تخصصية تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات البناء المستدام، والهندسة المدنية، والطاقة المتجددة.

ويُتوقع أن يستقطب المعرض آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية ومن الخارج، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا الحدث كمحرك رئيسي للاستثمار والتطوير العمراني في كوردستان والعراق عامة.