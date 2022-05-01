بمشاركة فرق كوردية.. السليمانية على موعد مع مهرجان "الفن والتراث"

شفق نيوز/ اعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر اليوم الأحد، عن موعد انطلاق المهرجان الأول للفن والتراث في محافظة السليمانية

وقال محافظ السليمانية في منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إن "يوم الخميس المقبل ستنطلق فعاليات المهرجان الأول للفن والتراث الكوردي بمدينة السليمانية".

واشار الى ان المهرجان يحمل اسم "سولي فيست" تحت شعار (فن وتراث الكورد).

واضاف ان فعاليات المهرجان ستبدأ يوم الخميس الموافق 5-5-2022 عند الساعة الـ 3 عصرا، وذلك في قاعة الفن بمدينة السليمانية.

ويشارك في المهرجان كل من مجموعة "بايزه" من مدينة بوكان، ومجموعة "سهروردي" ومجموعة "ژى".