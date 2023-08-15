بمشاركة عشرات الشركات.. السليمانية تستعد لإنطلاق معرضها السياحي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية سياحة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، إتمام الاستعدادات كافة لإنطلاق معرض السليمانية الدولي للسياحة بمشاركة 100 شركة محلية وعربية ودولية.

وقال مدير عام مديرية السياحة في محافظة السليمانية علي رؤوف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاستعدادات كافة أُستكملت لانطلاق فعاليات معرض السليمانية الدولي للسياحة والذي يهدف لتنشيط الواقع السياحي في المنطقة".

واضاف "سيشارك في المعرض أكثر من 100 شركة محلية وعربية واجنبية وفي شتى مجالات الخدمات السياحية بما فيها الفنادق والمراكز السياحية"، مبينا ان "المعرض سينطلق يوم 18 آب الجاري، وسيستمر لمدة اربعة ايام على ارض المعارض الدولية في طاسلوجة".