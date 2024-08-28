بمشاركة طيران حربي.. اشتباكات "عنيفة" بين الجيش التركي وحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، باندلاع اشتباكات مسلحة وصفها بالعنيفة بين الجيش التركي وعناصر من حزب العمال الكوردستاني في محيط قرية كوهرزي الواقعة ضمن سلسلة جبال متين شمالي دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات الحربية التركية شنت غارات جوية على موقع الاشتباكات مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وسبقت الاشتباكات قصف مكثف لطائرات تركية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في منطقة جبل متين الإستراتيجي المشرف على قضاء العمادية في شمالي محافظة دهوك