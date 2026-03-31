بمشاركة طيران حربي.. اربيل تعلن اعتراض 20 طائرة مسيرة مساء الثلاثاء

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عن إسقاط 20 طائرة مسيرة في سماء المدينة خلال ساعات المساء.

وقال خوشناو في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الهجمات التي وقعت هذا المساء لم تُسفر عن خسائر بشرية، وقد تم إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيّرة في أجواء أربيل".

وأضاف: "إلى جانب منظومات الدفاع الصاروخي، تقوم الطائرات أيضاً بإسقاط الطائرات المسيّرة".

وكان مصدر محلي في أربيل قد أفاد مساء الثلاثاء، بسماع دوي ثمانية انفجارات في سماء المدينة، لاعتراض طائرات مسيرة في سماء المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن خمسة انفجارات متتالية تم سماعها في مدينة أربيل، كما أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة قبل الوصول إلى هدفها.

وأضاف أن ثلاثة انفجارات لاحقة أعقبت الخمسة الأولى بوقت قصير، مشيراً إلى أن الأصوات التي تم سماعها هي لانفجار المسيرات بعد تصدي الدفاعات الجوية لها في سماء أربيل.