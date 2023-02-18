بمشاركة شركات محلية.. أربيل تحتضن مهرجان الجمال (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مهرجان الجمال بمشاركة شركات محلية.

وقال منظم المهرجان مشهود ماجد لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من تسعين بالمئة من الشركات المشاركة في المهرجان محلية و خاصة بالتجميل وهدفنا كان التعريف بهذه الشركات والعلامات التجارية المحلية للتشجيع على مراودة هذه الشركات ومراكز التجميل بدلا من الشركات الأجنبية".

بدورها قالت دكتور ناز صاحبة أحد مراكز التجميل المحلية لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المهرجانات والى جانب جمع أعداد كبيرة من العلامات التجارية المحلية فإنها توفر فرصة ذهبية للشركات المشاركة من اجل الترويج للمنتجات التي يبيعونها فضلا عن التعرف على بقية الشركات المشاركة والعاملة في نفس المجال".

ومن المقرر ان تستمر فعاليات المهرجان لمدة ثلاثة أيام حيث يشارك فيه عدد كبير من الشركات المحلية العاملة في مجال التجميل.