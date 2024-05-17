بمشاركة شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. أربيل تحتضن مهرجاناً للأعمال اليدوية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، فعاليات مهرجان الأعمال اليدوية، بمشاركة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المهرجان تضمن مشاركة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النساء والرجال.

وأوضح دانيال، مشارك مصاب بمتلازمة داون، لوكالة شفق نيوز "شاركت في هذا البازار وأنا من أهالي محافظة السليمانية حيث أقوم بصنع هذه الأشياء الخشبية من خلال إلصاق الأحجار الصغيرة الملونة على سطح الخشب الذي يكون بأشكال مختلفة مثل الأحرف والأرقام وغيرها".

من جانبها، أشارت ليال، إحدى المشاركات في المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "شاركت في المهرجان من خلال الشموع العطرية مختلفة الأحجام، وكذلك الرسم على الفناجين، والأسعار تبدأ من خمسة آلاف دينار إلى 35 ألف دينار حسب القطعة ونوعها".

بدورها قالت منظمة المهرجان، نجيبة عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المهرجان يستمر لمدة أربعة أيام حيث جمعنا الشباب والشابات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويبلغ عددهم 60 شخصاً وذلك لتوفير فرص عمل لهم وإدخالهم في سوق العمل وهو دافع مهم لتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية".

إلى ذلك، أكد أيهم، أحد المشاركين في المهرجان، لوكالة شفق نيوز "نحن شاركنا في هذا المهرجان من خلال الأطعمة الكوردية التقليدية إذ نبيع خبز (كلانه) وهو عبارة عن خبز يتم حشوه باللحم المفروم أو الجبن أو البصل الأخضر حسب الطلب، ومن ثم وضعه في التنور، وهي عادة وجبة صباحية".