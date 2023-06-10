بمشاركة سبع دول.. انطلاق الدورة الدولية للعبة الشطرنج في اربيل

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، الدورة الدولية للعبة الشطرنج.

وقال رئيس أكاديمية الشطرنج في اربيل پشتيوان أحمد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ "افتتحنا اليوم هذه الدورة لمنح الألقاب الدولية في لعبة الشطرنج في اقليم كوردستان وتدريب اللاعبين المحليين في هذه اللعبة".

واضاف ان " هذه الدورة ستسهم في تطوير لعبة الشطرنج في العراق بطريقة علمية حيث ستشارك 7 دول مختلفة فيها اضافة الى مشاركة 39 شخصا".

من جانبه قال رئيس اتحاد الشطرنج العراقي ظافر عبدالامين في المؤتمر نفسه ان " هذه الدورة ستستمر لمدة يومين ومن الدول المشاركة هي: سوريا و ايران و عمان و أرمينيا اضافة الى جميع المحافظات العراقية".