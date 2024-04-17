بمشاركة رئيس الاقليم وقادة سياسيين .. انطلاق فعاليات ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى السليمانية الثامن في الجامعة الاميركية في السليمانية بمشاركة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاكاديمية وصناع القرار لبحث الصراعات الاقليمية والازمة الانسانية في غزة وحلول الطاقة والمشاكل المهمة في العراق ودولة المنطقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن اجتماع السليمانية أول اجتماع سياسي رفيع المستوى في العراق والمنطقة يعقد اليوم وغدا بمشاركة العشرات من الشخصيات السياسية والأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق والمنطقة والعالم.

و أضاف سيناقش الاجتماع القضايا والحلول المهمة، وستكون هنالك لجان لمناقشة الوضع السياسية والاقتصادية والبيئي حيث سيتم تقديمها من قبل عدد من كبار المسؤولين في إقليم كوردستان والعراق و بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين الدوليين.

وسيبدأ اليوم الأول من الملتقى صباح وينتهي مساء ويستمر لمدة يومين متتاليين.

وعقد ملتقى السليمانية الأول عام 2013 في الجامعة الأميركية بعنوان (سياسة الشرق الأوسط) وفي عام 2014 عقد الملتقى الثاني والثالث عام 2015 والاجتماع الرابع وفي و2017 الخامس وفي عام 2019 السادس و عام 2023 السابع .