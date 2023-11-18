بمشاركة رفيعة المستوى .. دهوك تحتضن غداً أعمال المنتدى الرابع للسلام والأمن

شفق نيوز/ من المقرر أن تنطلق غدا الأحد أعمال المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك بمشاركة رفيعة المستوى على صعيد الإقليم والعالم والمنطقة.

وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عدداً من ورش العمل يقدمها خبراء دوليون حول القضايا الأمنية والسياسية المهمة في منطقة الشرق الأوسط، أما اليومان الثاني والثالث فيحضرهما مسؤولون وشخصيات رفيعة من بعض دول العالم والمنطقة إذ سيتم تقديم محاور المنتدى.

وعلى مستوى إقليم كوردستان فسيُشارك في المنتدى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وسيحضر أيضا العديد من المسؤولين من الدول الأخرى.

وستنطلق أعمال المنتدى في وقت يواجه فيه العالم والمنطقة مجموعة من التحديات، وعلى وجه الخصوص سيتم طرح مسألة العلاقات بين اربيل وبغداد في المنتدى إضافة إلى الحرب القائمة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إضافة إلى مشاكل أخرى تواجه المنطقة والعالم.