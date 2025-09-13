بمشاركة دولية.. مهرجان الخط والزخرفة يزين قاعات كركوك الثقافية

شفق نيوز – كركوك

انطلقت فعاليات المهرجان الثالث لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية في محافظة كركوك، يوم السبت، الذي تنظمه جمعية الخطاطين العراقيين/ فرع كركوك، بحضور رسمي وشعبي واسع، وبمشاركة خطاطين وزخرفيين من مختلف المحافظات العراقية، إضافة إلى فنانين من دول الجوار.

وقال محافظ كركوك ريبوار طه خلال افتتاح المهرجان في قاعة المركز الثقافي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مهرجان كركوك الثالث لفن الخط والزخرفة يعكس الوجه الحضاري والثقافي للمدينة، ويبرز قدرة كركوك على جمع مكوناتها المختلفة تحت مظلة الإبداع والفن، وبمشاركة الخطاطين والزخرفيين".

فيما أشار رئيس جمعية الخطاطين في كركوك شاهين كركوكلي، إلى أن "المهرجان يشكل محطة مهمة للتعريف بجماليات الخط العربي، باعتباره فناً أصيلاً يعبر عن هوية الأمة الإسلامية، ويعمل على مد جسور التواصل بين أجيال الخطاطين".

وأضاف كركوكلي، للوكالة، أن "المشاركة الدولية هذا العام أضفت تنوعاً فنياً وثقافياً على الفعاليات".

من جانبها، رأت زينب عماد، إحدى المشاركات، أن "المهرجان فرصة لعرض الأعمال الفنية أمام جمهور واسع، وتبادل الخبرات مع خطاطين من مدارس وأساليب مختلفة".

وأكدت عماد، لوكالة شفق نيوز، أن "تنظيم مثل هذه الفعاليات يشجع الشباب على الإقبال على فنون الخط والزخرفة، ويحافظ على حضورها في المشهد الثقافي العراقي".

وحول فعاليات المهرجان، فإنه "سوف يستمر لعدة أيام، متضمناً معارض فنية وورش عمل وجلسات تدريبية، إضافة إلى عروض مباشرة لفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية أمام الجمهور، وتكريم عدد من الخطاطين الرواد والمبدعين الشباب".

ويعد هذا المهرجان الثالث من نوعه الذي تستضيفه كركوك خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الجمعية إلى "إحياء فنون الخط العربي بمختلف مدارسه، من الكوفي إلى الديواني والثلث والنسخ، إلى جانب إبراز الزخارف الإسلامية كأحد أهم عناصر التراث الفني والحضاري"، بحسب مراسل الوكالة

ولاقى المهرجان "تفاعلاً كبيراً من الجمهور والمهتمين، حيث فتحت أبوابه مجاناً أمام الجميع، ليصبح مساحة لقاء ثقافي تجمع بين الهواية والاحتراف، وبين الماضي والحاضر".