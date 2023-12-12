بمشاركة دولية .. أربيل تحتضن مؤتمراً لمناقشة تحديات إدارة المياه في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انعقد في مدينة أربيل، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمراً لمناقشة تحديات إدارة المياه في إقليم كوردستان بحضور محلي وبمشاركة أممية ودولية.

و بحضور فوزي الحريري رئيس ديوان رئاسة الاقليم، وبيكرد طالباني وزيرة الزراعة، ورئيس الحكومة المحلية في اربيل أوميد خوشناو، ومحمد شكري رئيس هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان، وبمشاركة، وبمشاركة كريم سليمان وكيل وزارة الزراعة، ومسعود كارش نائب محافظ اربيل، وعدد من الخبراء عقدت المديرية العامة للموارد المائية لإقليم كوردستان بالتعاون مع جامعة كوردستان، وأساتذة جامعات وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بالمياه، مؤتمراً حول تحديات إدارة المياه في إقليم كوردستان.

وناقش المؤتمر تحديات إدارة المياه في إقليم كوردستان، وإعطاء الأولوية لوضع خارطة طريق شاملة للمياه، ومناقشة مسألة الصرف الصحي واستراتيجيات إعادة تدويرها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

ووفقا لمصادر علمية، فإنه نظرا لمخاطر آثار التغير المناخي فإنه بحلول العام 2050 ترتفع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة، وينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 10%، مما سيؤدي إلى نقص بالمياه العذبة بنسبة 20٪، وبالتالي فإن حوالي ثلث مساحة العراق والمنطقة لن تصلها المياه.

وفي إقليم كوردستان، توفر الأمطار قرابة 30% من المياه الجوفية، ونحو 70% من مصادر المياه الأخرى التي تقع على الأنهار.