بمشاركة دولية.. انطلاق فعاليات معرض "هايتكس" الدولي في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت فعاليات معرض "هايتكس" الدولي للتكنولوجيا والابتكار في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وذلك في نسخة يستمر المعرض خلالها لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

ويعرض المعرض الذي زارته وكالة شفق نيوز، أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات التكنولوجيا والتحكم الآلي، كما يتضمن جلسات نقاشية وورش عمل يشارك فيها حوالي 40 متحدثاً من رواد التكنولوجيا على مستوى العالم، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في المجال.

وأشار المنظمون إلى أن المعرض لهذا العام شهد اختيار 20 شركة من بين 100 شركة مقدمة للدعم المالي وتشجيع الابتكار، كما يشارك للمرة الأولى 37 شركة أجنبية، بينها 11 شركة عراقية و74 شركة محلية من إقليم كوردستان، إلى جانب ذلك، يتضمن المعرض سلسلة من الندوات والحلقات النقاشية حول التكنولوجيا الرقمية والتحكم الآلي.

والتقت وكالة شفق نيوز بأحد المشاركين في المعرض يدعى (آلان) وقال إن "المشاركة في هذا المعرض تجربة رائعة، لم تمثله من فرصة التواصل مع شركات كوردستانية وعالمية على حد سواء وتساعدنا على تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات التي يتم تطويرها في المنطقة".

إلى ذلك أشار مشارك محلي آخر يدعى (ملهم) خلال حديثه للوكالة إلى أن "معرض هايتكس ليس مجرد عرض للمنتجات، بل هو منصة للتعلم وبناء شراكات استراتيجية، نحن كشركة محلية نحصل على فرصة لإظهار قدراتنا في التكنولوجيا الحديثة والتواصل مع المستثمرين الدوليين".

من جانبه، قال (كريم) من زائري المعرض لوكالة شفق نيوز: "أنا هنا لاكتشاف الجديد في عالم التكنولوجيا وأستفيد من الورش والجلسات النقاشية. المعرض فرصة ممتازة لمعرفة الابتكارات الحديثة وأيضا للتواصل مع الشركات والمختصين".

ويأتي معرض "هايتكس" في أربيل هذا العام في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا الرقمية والابتكار نمواً ملحوظاً في إقليم كوردستان، ويأمل المنظمون أن يسهم المعرض في تعزيز الاستثمار المحلي والعالمي وتطوير بيئة الابتكار في المنطقة.