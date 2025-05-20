بمشاركة دولية.. السليمانية تستعد لإطلاق أول مهرجان لثقافات الشعوب (صور)

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المشرفة على مهرجان ثقافات الشعوب، يوم الثلاثاء، استكمال جميع التحضيرات لانطلاق فعاليات المهرجان الثقافي الأول من نوعه في إقليم كوردستان، الذي سيُقام في المسرح الروماني ببارك هواري شار بمدينة السليمانية، للفترة من 21 إلى 25 أيار الجاري.

وقال إبراهيم أحمد، عضو اللجنة المشرفة على المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "مهرجان ثقافات الشعوب تنظمه شركة ميديا سيروكوجين بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، ويهدف إلى إبراز التنوع الثقافي بين الشعوب، وتسليط الضوء على الثقافة الكوردية بوصفها مكوناً أصيلاً ومؤثراً في المشهد الثقافي الإقليمي".

وأضاف أن "المهرجان لن يقتصر على العروض الفنية فقط، بل سيشمل أيضاً سوقًا خاصاً لعرض المنتجات المحلية والفلكلورية الكوردية، ما يمنح الزوار فرصة للتعرف على غنى التراث الكوردي وتعزيز فرص التبادل الثقافي والاقتصادي".

وشارك ممثلون عن عدد من الدول والقوميات ذات الروابط التاريخية والاجتماعية مع الشعب الكوردي، في المهرجان، من بينها إيران وتركيا والعراق وسوريا والأردن، إلى جانب مشاركات من دول أخرى، حيث يتضمن المهرجان عروضاً فنية وفولكلورية تعكس تراث الشعوب وتنوعها الحضاري.

ويعد المهرجان، بحسب القائمين عليه، خطوة رائدة على صعيد تعزيز الانفتاح الثقافي في الإقليم، وفرصة لبناء جسور التواصل بين الشعوب، من خلال الفنون والعادات والتقاليد المشتركة.