بمشاركة خانقين.. ثقافة كرميان تقيم معرضاً تشكيلياً لفنانات كورديات (صور)

شفق نيوز/ أقامت مديرية الثقافة والفنون في ادارة منطقة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الخميس، معرضاً تشكيلياً لفنانات كورديات، من مختلف مناطق كرميان وبمشاركة مميزة من فنانات خانقين.

وقال مدير عام الثقافة والفنون في كرميان عادل حسن لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض أقيم بإشراف المشرف على إدارة كرميان وبحضور مديرين عامين وعدد من الفنانين والمثقفين على قاعة المعرض في ديوان المديرية العامة للثقافة والفنون في كرميان".

وأوضح ان "المعرض تضمن أكثر من 25 لوحة تشكيلية مختلفة الأحجام لـ25 فنانة كوردية، عبرّن من خلالها عن أحلام المرأة وطموحاتها وأهميتها في المجتمع".

وأضاف، "نحن سعداء بافتتاح هذا المعرض لمجموعة من الفنانات اللائي عبرن عن جمال وروح المرأة الكوردية من خلال لوحات بألوان زاهية وجميلة"، مشيرا الى ان "المعرض يستمر ليومين".

وبدوره قال الفنان عباس الزهاوي لوكالة شفق نيوز، إن "فنانات خانقين شاركن وبصورة مميزة في هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه في كرميان حيث شارك الوفد الخانقيني ب7 لوحات من قياس (50*70) بأعمال مميزة ومختلفة حيث تم استخدام القهوة في بعض اللوحات، فيما جسدن بعض الفنانات الخانقينيات الطبيعة والجمال والحمراء في لوحاتهن".

وأكد الزهاوي ان "فنانات خانقين يتمتعن بإمكانيات فنية كبيرة تتطلب دعم الجهات المعنية لهن من خلال إقامة معارض دائمة لهن وكذلك فتح أسواق لتسويق اعمالهن الفنية".