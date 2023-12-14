بمشاركة امريكية واوروبية.. اربيل تستضيف معرضا " نوعيا" دوليا للالبسة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معرض أربيل الدولي للالبسة، اليوم الخميس، مشاركة 135 شركة من 15 دولة عربية وعالمية في عرض منتوجاتها التي تلبي احتياجات الأسرة.

وقال نزار العزاوي أحد المؤسسين لهذا المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "135 شركة من 15 دولة عربية وعالمية بينها اوروبية ومن الولايات المتحدة ايضا شاركت في معرض اربيل للملابس وهو المعرض الأخير الذي سيقام هذا العام في اقليم كوردستان".

وأضاف أن "المعرض يتضمن جانبين أحدهما العرض والآخر البيع المباشر للملابس التي تلبي كل ماتحتاجه الاسرة".

وتابع العزاوي أن "هذا المعرض يمكن وصفه بالنوعي ويجب افتتاحه في كل فصول السنة"، مشيرا إلى أن "المعرض سيستمر لمدة 4 ايام".