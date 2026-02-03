بمشاركة الآلاف .. 113 نشاطاً مدنياً سلمياً في اقليم كوردستان دعماً للمجتمع الكوردي بـ"روج افا"

شفق نيوز - السليمانية

رصدت شبكة تحالف 19 "بإشراف مركز مترو"، 113 نشاطًا مدنياً سلمياً في مدن إقليم كوردستان، 86% منها كانت دعمًا للمجتمع الكوردي في سوريا، واحتجاجاً على هجمات الجيش السوري على غرب كوردستان "روج آفا"، وذلك خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وشملت الأنشطة المدنية التي رصدتها الشبكة الآتي: 77 تجمعاً، و 17 مسيرةً، و 16 مؤتمراً صحفياً، 2 إغلاقًا للشوارع، 1 إضراباً، وفقا لتقرير صادر، اليوم الثلاثاء، عن التحالف.

وتوزعت الأنشطة على حسب المناطق والمدن، وهي: 47 نشاطًا في السليمانية 42%، و24 نشاطًا في أربيل 21%، و9 أنشطة في دهوك 8%، و6 أنشطة في حلبجة 5%، و15 نشاطًا في إدارة رابرين 13%، و8 أنشطة في إدارة منطقة گرميان 7%، و4 أنشطة في إدارة سوران المستقلة 4 %.

نوع المطالبات: 98 مظاهرة داعمة لغرب كوردستان (روج آفا) 86%، 2 خدمات 2%، 1 أجور (1%)، 1 حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة 1%، 1 حقوق للطلاب 1%، 1 من أجل سيادة القانون 1%، 8 لمطالب متنوعة 7%، و1 من أجل حقوق الحيوان 1%.

وذكر التحالف، الذي راقب التظاهرات المدنية السلمية لمئات الآلاف من الاشخاص في إقليم كوردستان، أن "علم كوردستان غطى مشاهد التظاهرات، وليس أعلام الأحزاب، ولم تظهر أي أعمال عنف، وقد قامت القوات الأمنية بمهامها في حماية الفعاليات بنجاح".

كما أشار إلى أن، مراقبيها للتظاهرات لم يسجلوا في جميع مدن اقليم كوردستان أي تحرش أو عنف ضد النساء والفتيات، وكان خطاب الكراهية ضعيفاً للغاية، وإن وُجد، فلم يكن مرتبطاً بخطاب التظاهرات، مع تسجيل مشاركة رفيعة المستوى للنساء والشباب والالتزام بحماية البيئة خلال التجمعات.