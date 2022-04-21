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بمشاركة المئات.. تخييم وتسلق في "بركة فيلاو" شمالي أربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-21T14:21:14+0000
بمشاركة المئات.. تخييم وتسلق في "بركة فيلاو" شمالي أربيل (صور)

شفق نيوز / يقام في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مهرجاناً سياحياً مساء يوم الخميس، في بركة فيلاو شمالي المحافظة، وذلك بمشاركة المئات من  المتسقلين والسياح.

وقال نادر روستي من الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، إن "421 شخصاً من متسلقي الجبال والسياح، ينتظرون أن يقضوا ليلتهم مساء اليوم في أطراف بركة فيلاو، وأن يقيموا مساءً مهرجاناً سياحياً وسط الطبيعة الجميلة للمنطقة.

وكانت بركة فيلاو، قد تعرضت الصيف الماضي إلى جفاف تام ولكن عادت الحياة إليها مع هطول الأمطار والثلوج، لتستعيد معها رونقها وجمالها، مما جعلها مرة أخرى قبلة للسياح ومتسلقي الجبال ومحبي التخييم في الجبال والطبيعة خلال فصل الربيع.

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