بمشاركة القنصل الأمريكي.. جامعة كوردستان تقيم مؤتمراً بمناسبة "يوم مارتن لوثر كينغ"

شفق نيوز/ أقامت جامعة كوردستان في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مؤتمراً بمناسبة "يوم مارتن لوثر كينغ" الذي يُعد عيداً فيدرالياً في الولايات المتحدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر شارك فيه القنصل العام الأميركي لدى اقليم كوردستان ايرفين هيكس جونيور وكبير مستشاري العلاقات الخارجية لرئيس الاقليم فلاح مصطفى وعدد من الأساتذة الجامعيين.

وأقام القنصل العام الأمريكي خلال المؤتمر حلقة حوارية حيث جرى فيها التحدث عن هذا العيد الفيدرالي الأمريكي.

ويحيي الشعب الأمريكي ذكرى ولادة الزعيم و الناشط السياسي مارتن لوثر كينغ الذي كان له دور بارز في محاربة التمييز العنصري في الولايات المتحدة.