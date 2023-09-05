بمشاركة الجامعات العراقية.. مسابقة علمية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أُقيمت في جامعة السليمانية، اليوم الثلاثاء، مسابقة علمية بمشاركة الجامعات العراقية.

وقال ريبوار على محمد منسق المسابقة لوكالة شفق نيوز إن "جامعة السليمانية احتضنت اليوم الجامعات العراقية من خلال استقبال 76 مشروعاً علمياً من مختلف الجامعات المشاركة".

واضاف ان "عدد المشاريع العلمية التي تم اختيارها هو 13 مشروعاً علمياً مختصاً بالبيئة، وقد تم اختيار ثلاثة مشاريع علمية من بين كل المشاريع من قبل لجنة علمية متخصصة".

وبين محمد ان "المشاريع الثلاثة تشارك في مسابقة برلين في ألمانيا، ونأمل أن يتم اختيار أحد المشاريع الثلاثة التي فازت اليوم بإحدى المراكز المتقدمة في برلين"، موضحا ان "المشاريع الفائزة في مسابقة برلين ستحظي بتمويل من ألمانيا في تنفيذها، وسيحظى صاحبها ببراءة اختراع".