بمسيّرتين.. مؤسسة أمن كوردستان تعلن تفاصيل استهداف "زركويزلة"

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، تفاصيل الهجوم على قرية زرگويزلة في السليمانية أمس الأربعاء، مبينة أن الاستهداف تم عبر طائرتين مسيّرتين دون خسائر بشرية.

وقالت المؤسسة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم وقع عند الساعة 09:25 من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 أيار/مايو 2026، بواسطة طائرتين مسيّرتين استهدفتا قرية زرگويزلة".

وأضاف البيان أن "الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو خسائر في الأرواح".

وكان مصدر محلي أفاد لوكالة شفق نيوز، أمس الأربعاء، بتعرض مخيم عائلات البيشمركة التابع لحزب كادحو كوردستان (كومله)، الواقع في منطقة (زرگوێزەڵە) في السليمانية، لهجوم بطائرة مسيرة، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الجانب المادي فقط.

وكانت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في 25 نيسان/ أبريل الماضي مقتل 20 شخصاً وإصابة 123 آخرين جراء الاستهدافات بالصواريخ والطائرات التي استهدفت مناطق مختلفة داخل الإقليم منذ شباط/ فبراير الماضي، رغم سريان الهدنة بين أميركا وإيران.

ومنذ اندلاع النزاع في 28 شباط/ فبراير 2026 أدانت دول وحكومات عدة هذه الهجمات باستمرار، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها الكامل لاستقرار إقليم كوردستان.

من جهتها طالبت حكومة الإقليم مراراً معاقبة مرتكبي الهجمات، ووضع حد للتجاوزات والاعتداءات غير المبررة على سيادة كوردستان والعراق كافة.