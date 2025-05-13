بمسدس والده .. طفل يقتل طفلاً آخر أثناء اللعب في منطقة باقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بأن طفلاً قتل طفلاً آخر بمسدس والده أثناء اللعب في قضاء كلار.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد الحقوقي علي جمال قدوري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "طفلاً يبلغ من العمر ست سنوات يدعى (لانو سرود سعدون) قتل على يد طفل آخر بواسطة اطلاق النار عليه من سلاح نوع مسدس في حي "برداسوري" في القضاء المذكور، وتم نقل الجثة إلى مستشفى "الشهيد هژار".

ووفقا لأقوال والد الضحية أنه علم بأن ابنه تعرض لإطلاق نار أثناء لعبه في الشارع.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن عناصر الشرطة هرعوا على الفور إلى مكان الحادث، وبعد التحقيق تبين أن طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات أخذ مسدس والده معه إلى الشارع وأطلق النار على الطفل الضحية وأرداه قتيلاً.

وأضاف أنه، تم القبض على الطفل الجاني ووالده بأمر قضائي بموجب المادة 405 من قانون العقوبات، والتحقيقات ما زالت مستمرة بالحادث.

وفي حادث آخر قال العقيد الحقوقي قدوري، إن شابا يُدعى "شوان سرتيب لطيف" من مواليد العام 1993 وأصيب آخر باطلاق نار جراء مشاجرة بين عدد من الشباب في وقت متأخر من ليلة أمس في قرية (سپیسر) التابعة لقضاء "خان".