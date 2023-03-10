بمساعدة كاميرات المراقبة.. القبض على قاتلي امرأة في كرميان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كرميان، يوم الجمعة، بالقبض على شخصين قتلا امرأة في قضاء كلار.

وقال مصدر في شرطة كرميان لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً أمنياً تمكن من القبض على شخصين تولد 1973 و1978 متهمين بقتل امرأة داخل منزلها في حي الفلاحين في قضاء كلار أواخر كانون الثاني الماضي".

وبين أن "الفريق الأمني تمكن من القبض على المتهمين بعد ملاحقة امنية بعدما حددت كاميرات مراقبة في المنزل ملامحمها".

وأكد المصدر؛ أن "المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة واحيلا إلى الجهات القضائية وفق المادة 406 من قانون العقوبات".