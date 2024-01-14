بمساعدة جوية.. إنقاذ شخصين حاصرتهما مياه السيول في دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء عقرة شرقي دهوك، يوم الأحد،

وقال مدير الدفاع المدني العقيد إبراهيم فريق، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ نجح بانتشال شخصين كانا عالقين وسط نهر الخازر نتيجة ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير بعد هطول كميات غزيرة من الأمطار".

وبين أنه "تم استخدام طائرة هليكوبتر مخصصة لهذا الغرض بعد فشل فرق الإنقاذ في إنقاذهم بوسائل أخرى".

يشار إلى أن الشخصين اللذين كانا عالقين يعملان في مزرعة على ضفاف النهر وبسبب الارتفاع السريع لمنسوب المياه قاما بالاتصال بالجهات المختصة طلباً للمساعدة حيث تم التعامل مع الحادث بشكل فعال لضمان إنقاذهم بأسرع وقت ممكن.