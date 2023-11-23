بمرتفعات "كسنزان" في أربيل.. الشروع بزراعة 12 ألف شجرة (صور)

شفق نيوز/ انطلق في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مشروع (NEFES) لزراعة قرابة 50 ألف شجرة.

وكمرحلة أولى وضمن إطار هذا المشروع جرى البدء بزراعة 12 ألف شجرة في مرتفعات منطقة "كسنزان"، وذلك بحضور، وزيرة الزراعة في الإقليم بيكرد طالباني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان عبد الرحمن صديق، ووزير الزراعة التركي السابق مهدي أكر، والقنصل العام التركي في أربيل مولود ياقوت، وبيان سامي عبد الرحمن مستشارة رئيس الوزراء لشؤون التغير المناخي، وعدداً من المسؤولين.

في غضون ذلك وجهّ المحافظ في كلمة له، الشكر للوزير التركي ووزارة الزراعة والقنصلية التركية في أربيل على تنفيذ المشروع والتنسيق والشراكة التي قاموا بها مع إقليم كوردستان هذا العام.

يُذكر أن مشروع (NEFES) يندرج ضمن إطار الاهتمام بزيادة نسبة المساحات الخضراء، والحفاظ على البيئة، ومكافحة التغير المناخي من قبل وزارة الزراعة التركية، والقنصلية التركية العامة في أربيل، وقد تم البدء به لدعم القطاع الزراعي والبيئي لإقليم كوردستان والذي من المقرر أن يجري خلاله زراعة 47 ألف شجرة بمرتفعات كسنزان.