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بمبلغ 3 مليارات دينار.. أربيل تبدأ بتعويض المتضررين من الفيضانات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-02T15:15:04+0000
بمبلغ 3 مليارات دينار.. أربيل تبدأ بتعويض المتضررين من الفيضانات

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن المحافظة ستبدأ من يوم غد الاربعاء، بتعويض المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت بعض مناطق المحافظة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بعد تقييم الاضرار من قبل مديرية مواجهة الازمات في محافظة أربيل والتي قدرت تضرر 561 منزلا جراء الفيضانات، قررنا ان نبدأ بدفع التعويضات غدا الأربعاء".

واوضح أن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وافق على اطلاق التعويضات بمبلغ 3 مليارات دينار وسيتم ذلك وفق آلية عادلة على المتضررين".

وتابع خوشناو، "يوم امس ارسلنا تقييما عن الاضرار الى رئيس حكومة كوردستان ووافق اليوم على تعويض المتضررين بشكل عادل لان هناك من تضرر منزله بالكامل وهناك من تضرر بشكل جزئي".

وقال محافظ أربيل، إن "عملية التنظيف تسير بشكل سريع"، مؤكداً ، "اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقصرين وأن صاحب مشروع زيرين رهن الاعتقال لغاية الآن".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قررت الحكومة الاتحادية في بغداد إرسال ثلاثة مليارات دينار لتعويض المتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت محافظة أربيل خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك وفقاً لما نشره المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل على منصات التواصل الاجتماعي، والذي قال ايضا إن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار لتمويل المرتبات الشهرية للعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وأمس الإثنين، اعلنت محافظة اربيل، تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الاضرار التي تسببت بها موجة الامطار والفيضانات والسيول التي ضربت المحافظة. ولم تتسبب الفيضانات والسيول بأية خسائر في الارواح.

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