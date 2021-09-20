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بما قيمته 250 مليار دينار.. كوردستان تجهز مخيمات النزوح بالكهرباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-20T11:04:55+0000
بما قيمته 250 مليار دينار.. كوردستان تجهز مخيمات النزوح بالكهرباء

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، توفير تجهيز بالطاقة لمخيمات النازحين واللاجئين بقيمة 250 مليار دينار عراقي.

وأكد هذه المعلومات، وزير الكهرباء كمال محمد صالح، خلال رده على سؤال وجهه القسم السياسي والاقتصادي للقنصلية الأمريكية في أربيل.

وكانت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، قد أشرت منذ مطلع العام الحالي، تزايداً بأعداد النازحين القادمين من داخل العراق في مخيمات النزوح المنتشرة بمحافظات الإقليم رغم الخطة التي أعدتها الحكومة الاتحادية لإنهاء هذا الملف خلال 2021.

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