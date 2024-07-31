بلوحات تحاكي 4 قضايا وخصم يصل إلى 70%.. تنظيم معرض كتاب في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أقامت منظمة التحرر في السليمانية، يوم الأربعاء، معرضاً للكتاب، بهدف إبراز دور الكتاب التنويري في ترسيخ ثقافة القراءة، وذلك بمشاركة عدد من دور النشر المحلية.

وقالت رئيسة المنظمة، هلويست عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض أقيم بمشاركة 4 دور نشر وطباعة محلية في السليمانية وتضم مئات العناوين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والأدبية ومجالات الطفل والمراءة.

وأكدت عبد الله، أن "معارض الكتب هي احتفال سنوي وموسمي للبيت والمدرسة والمجتمع، ومعرض الكتاب محفل ثقافي تحتفي به كل أطياف المجتمع، وتحضر فيه بكثافة لاقتناء الكتب، وهي أيضاً موعد مهم ومتجدد لالتقاء المثقفين من مختلف المناطق".

وبينت أن "المعرض يتضمن عروض تخفيضية في أسعار الكتب تصل إلى 70٪"، مشيرة إلى أن "المعرض يتضمن كذلك تقديم أربع لوحات فنية أقيمت بطريقة حديثة، الأولى تعبر عن الطفل ومعاناته، والثانية عن تأثير الحرائق على الطبيعية والثانية، عن تأثير عمليات التجميل على المرأة، والأخيرة عن التكنلوجيا وتأثيرها على أفراد المجتمع، إضافة إلى تقديم عروض موسيقية".

ولفتت عبد الله، إلى أن "المعرض سيستمر لمدة يومين"، مختتمة حديثها بالقول إن "معارض الكتب تكتسي أهمية كبيرة لدورها الكبير في تلبية رغبات القراء وتشجيعهم على الاطلاع واكتساب مزيد من الثقافة".