بلغ سمكها 25 سم.. الثلوج تغطي مناطق دهوك (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأحد، تساقط كثيف للثلوج في عدة مناطق من المحافظة.

وقال كمال محمد مسؤول اعلام دائرة الطرق والجسور في محافظة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "كميات كبيرة من الثلوج تساقطت في جبل كارة وناحية كاني ماسي وسرزير التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك".

وأضاف أن "أعلى نسبة سقطت في منطقة سرزير حيث وصل سمكها إلى 25 سنتيمتر".

واوضح محمد ان "فرق دائرته باشرت منذ صباح اليوم بفتح الطرق الرئيسية وكذلك طرق المؤدية الى داخل القرى التابعة لهذه المناطق".