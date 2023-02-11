بلغ سمكها أكثر من مترين.. فرق إزالة الثلوج تصل أعلى قمة جبلية وشفق نيوز توثق (فيديو)

شفق نيوز/ وصلت فرق إزالة الثلوج في إقليم كوردستان، يوم السبت، الى أعلى قمة جبلية حيث بلغ سمك الثلوج أكثر من مترين.

ويقول المهندس هفال المشرف على فريق إزالة الثلوج، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق ازالة الثلوج التابعة لدائرة الطرق والجسور في إقليم كوردستان وصلت الى قمة جبل كارة، في محافظة دهوك".

ويضيف، "نحن الان تقريبا على قمة جبل كارة وسمك الثلج هنا وصل إلى مترين و10 سنتيمترات".

ويبلغ ارتفاع قمة جبل كاره 2151 م، عن سطح البحر وتقع شمال شرق مدينة دهوك.

وتعتبر قمة جبل كاره موقعاً سياحياً طبيعياً، حيث يُشرف شمالا على مصايف: سولاف. آشاوه. آنيشكي. بامرني.