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بلغ سعر القدح "النسكافيه" أكثر من 15 دولاراً فيها .. إغلاق كافيتريات في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-03T06:10:20+0000
بلغ سعر القدح "النسكافيه" أكثر من 15 دولاراً فيها .. إغلاق كافيتريات في أربيل

شفق نيوز/ أعلن قائممقام محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان نبز عبد الحميد يوم الأربعاء عن إغلاق عدد من الكافيتريات على خلفية رفعها لأسعار ماتقدمه من مأكولات ومشروبات للزبائن الذين يرتادونها.

وقال عبد الحميد في بيان اليوم ان "موضوع الأسعار يختلف من مطعم لآخر وهذا يجري على مستوى العالم، وعادةً المأكولات التي تقدمها المطاعم الشعبية تكون ارخص ثمنا من غيرها، مستدركا القول "في بعض الأماكن يوجد إستغلال مما أثار إمتعاض النّاس، وباشرنا على إثره بمتابعة الموضوع".

وبشأن اغلاق عدد من الكافيتريات قال القائممقام "تخطت الحد المعقول للأسعار واصبحت باهظة جدا، ورفع احد تلك الأماكن سعر قدح (النسكافيه) الواحد لـ15 – 16 دولارا"، مردفا بالقول "حذرناهم سابقا إزاء رفع الأسعار".

يأتي هذا في وقت شكا فيه أناس وخاصة من فئة الشباب في مدينة أربيل من إرتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات في بعض المقاهي والكافيتريات، وعزا بعضهم ذلك الى تراجع اداء الرقابة عليها.

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