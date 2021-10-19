سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلغ اكثر من ملياري دينار.. بغداد ترسل الدفعة الخامسة من مستحقات فلاحي كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-19T17:43:09+0000
بلغ اكثر من ملياري دينار.. بغداد ترسل الدفعة الخامسة من مستحقات فلاحي كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، إرسال الحكومة الاتحادية الدفعة الخامسة من مستحقات إقليم كوردستان بمبلغ مقداره و67 مليون دينار عراقي.

وجاء في بيان للمدير العام للتجارة في الوزارة نوزاد الشيخ كامل، ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الصك المصرفي للجزء الخامس لاستحقاقات فلاحي الاقليم وصل الى الاقليم وسيتم توزيعه في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية".

واضاف ان "المبلغ سيتم توزيعه على المحافظات بحيث يكون مبلغ مليار و190 مليون للسليمانية و762 مليون لاربيل و115 لدهوك".

وكانت بغداد قد ارسلت الشهر الماضي القسم الرابع من الاستحقاقات المالية لفلاحي الاقليم وبذلك بلغ مجموع الاموال المرسلة للاقليم كاستحقاقات لاموال حنطة الفلاحين اكثر من 19 مليار دينار من اصل نحو 65 مليار دينار.

related

بغداد ترسل مستحقات فلاحي اقليم كوردستان كاملة

Date: 2019-09-16 08:33:44
بغداد ترسل مستحقات فلاحي اقليم كوردستان كاملة

برلمان كوردستان يكشف جدول أعمال جلسة الخميس

Date: 2020-01-28 18:05:03
برلمان كوردستان يكشف جدول أعمال جلسة الخميس

الزراعة الاتحادية تتعهد بدعم فلاحي كوردستان وصرف مستحقاتهم

Date: 2020-02-09 14:20:05
الزراعة الاتحادية تتعهد بدعم فلاحي كوردستان وصرف مستحقاتهم

الكاظمي يتعهد لنيجيرفان بارزاني بإطلاق مستحقات مالية لفئة بإقليم كوردستان

Date: 2020-09-04 11:54:22
الكاظمي يتعهد لنيجيرفان بارزاني بإطلاق مستحقات مالية لفئة بإقليم كوردستان

بغداد ترسل 2.5 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

Date: 2021-09-23 14:09:45
بغداد ترسل 2.5 مليار دينار إلى إقليم كوردستان