بلغ اكثر من ملياري دينار.. بغداد ترسل الدفعة الخامسة من مستحقات فلاحي كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، إرسال الحكومة الاتحادية الدفعة الخامسة من مستحقات إقليم كوردستان بمبلغ مقداره و67 مليون دينار عراقي.

وجاء في بيان للمدير العام للتجارة في الوزارة نوزاد الشيخ كامل، ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الصك المصرفي للجزء الخامس لاستحقاقات فلاحي الاقليم وصل الى الاقليم وسيتم توزيعه في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية".

واضاف ان "المبلغ سيتم توزيعه على المحافظات بحيث يكون مبلغ مليار و190 مليون للسليمانية و762 مليون لاربيل و115 لدهوك".

وكانت بغداد قد ارسلت الشهر الماضي القسم الرابع من الاستحقاقات المالية لفلاحي الاقليم وبذلك بلغ مجموع الاموال المرسلة للاقليم كاستحقاقات لاموال حنطة الفلاحين اكثر من 19 مليار دينار من اصل نحو 65 مليار دينار.