بلغت 20 ألف علبة دواء.. مساعدات طبية من إقليم كوردستان إلى مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ قدمت منظمة نهري الانسانية بإقليم كوردستان، مساعدات طبية إلى مناطق الإدارة الذاتية، تزن نحو 1.5 طناً بشاحنة دخلت عبر معبر سيمالكا الحدودي.

وقال الدكتور أحمد شيخموس الرئيس المشارك للهلال الأحمر الكوردي فرع ديرك لوكالة شفق نيوز؛ "استلمنا 20 ألف علبة أدوية طبية من منظمة نهري الإنسانية، ما يزن 1,5 طناً، في معبر سيمالكا الحدودي.

وأوضح شيخموس؛ أن المساعدات الطبية هي أدوية حروق و مسكنات وأدوية أمراض العين، ومواد الطوارئ ومواد إسعافية.

وبيّن شيخموس أن المساعدات تم توصيلها إلى مستودعات الهلال الاحمر الكوردي في مدينة عامودا، ليتم توزيعها على مراكز الهلال في مناطق الإدارة الذاتية وتقديمها للمواطنين.

ويذكر إنه دخلت قبل الآن أربع قوافل إلى مناطق الإدارة الذاتية، الأولى 28 شاحنة والثانية 22 شاحنة من الأدوية ومواد غذائية مقدمة من مؤسسة البارزاني الخيرية والثالثة 43 من منظمات المجتمع المدني في سليمانية والرابعة (40 ألف حقنة سيفوتاكسيم عيار 1000 و500mg مضاد الالتهاب) مقدمة من

مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة نهري، وتمت توزيعها على نازحي مدينة سري كانييه "رأس العين " في مخيم واشوكاني بمدينة حسكة الذين فروا من القصف التركي.