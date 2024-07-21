بلغت نحو 700 ألف طن.. تجارة كوردستان تنهي عملية استلام الحنطة من الفلاحين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن انتهاء عملية تسلم محصول الحنطة من الفلاحين في مناطق الإقليم كافة، مؤكدة تسلم نحو 700 ألف طن بلغت استحقاقاتها المالية 590 مليار دينار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان يوم امس السبت كان آخر موعد لتسلم محصول الحنطة من الفلاحين في صوامع الإقليم"، مبينة أن "العملية بدأت في السادس من شهر حزيران الماضي".

وأوضحت أنه "كان مقرراً تسلم 700 الف طن من الحنطة من الفلاحين بواقع 282 ألف طن من السليمانية و228 ألف طن من اربيل و189 ألف طن من دهوك"، لافتا إلى أنه "تم خلال الفترة المذكورة التمكن من تسلم (685.974.940) طناً بواقع (277.459.240) طنا في السليمانية و(222.159.760) طنا من اربيل و(186.355.760) طنا من دهوك.

وأشارت الوزارة إلى أن "الكميات التي لم يتم استلامها كانت بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والشروط التي وضعتها وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية" ، لافتا الى أن "الكمية المرفوضة بلغت (14.025.060) طنا".

واضافت ان "المجموع الكلي للاستحقاقات المالية للفلاحين مقداره قرابة 590 مليار دينار تم لحد الان وصول (74.500) مليار دينار منها وتم توزيعها على الفلاحين بواقع 28 مليار دينار في السليمانية و17 مليار دينار في اربيل و29.500 مليار دينار في دهوك".

ولفتت إلى أن "مقدار الاستحقاقات المالية المتبقية يبلغ 515 مليار دينار ومن المنتظر ان يودع في حساب وزارة التجارة الكوردستانية وبعد الانتهاء من الاجراءات الادارية سيتم توزيعها على الفلاحين.