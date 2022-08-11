بلغت اكثر من ٣٢٢ الف طن.. كوردستان تعلن الانتهاء من تسلم الحنطة من الفلاحين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، ان اليوم الخميس كان آخر يوم لتسلم محصول الحنطة من الفلاحين في جميع مناطق الاقليم، لافتا الى ان صوامعها استقبلت اكثر من ٣٢٢ الف طن.

وقال المدير العام التجاري نوزاد شيخ كامل في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن موسم تسلم محصول الحنطة الذي بدأ في ٢٥ من شهر آيار الماضي في جميع مناطق الإقليم، انتهاء عملية التسليم اليوم الخميس في جميع الصوامع التابعة للوزارة.

وأوضح شيخ كامل انه بسبب وجود اعداد كبيرة من سيارات الحمل امام الصوامع وهي محملة بالحنطة تم تمديد التسليم لغاية الخميس ١١ آب الجاري وبذلك انتهت العملية بشكلٍ كامل.

واشار الى ان كميات الحنطة المستلمة كانت بواقع ١٢٣.٠٤٦.١٦٠ كلغم في اربيل و١٤١.٢١٧.٤٠٠ كلغم في السليمانية و٥٨.١٢٣.٤٨٠ كلغم في دهوك، لافتا الى ان مجموع المستلم من الحنطة بلغ ٣٢٢ الفا و٣٨٧ طنا و٤٠ كلغم.