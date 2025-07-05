بلدية أربيل تتوعد من يرمي النفايات بالطرقات بالمساءلة القانونية

شفق نيوز – أربيل

أصدرت بلدية أربيل، يوم السبت، تحذيراً من رمي النفايات ومخلّفات الأبنية في الشوارع والطرق الرئيسية، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة والعقوبة.

وقالت البلدية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الأيام الماضية، أقدم عدد من أصحاب المركبات الناقلة للنفايات على رمي المخلّفات المنزلية في أماكن محظورة، وقد تم رصدهم من قبل فرقنا في مديريتي الخدمات وحماية البيئة، حيث فُتحت تحقيقات بحقهم”.

وأضاف البيان أن "المخالفين، وبموجب الإجراءات المتخذة، حُرموا لمدة يومين من استخدام مكبين رئيسيين في منطقتي نيشتمان وكلاويز".

وأكدت بلدية أربيل أنها خصصت مكب "كاني قرژالة كمصدر مركزي لرمي جميع نفايات المدينة"، مشيرة إلى أن "فريقاً خاصاً من دائرة الخدمات والبيئة مزوّداً بالآليات والمعدات اللازمة يعمل بالتنسيق مع جميع شاحنات نقل النفايات من أجل تنظيم العملية وضمان التخلص السليم من المخلّفات، سواء تلك الناتجة عن الأبنية أو المنازل".

وشددت البلدية على أن "نظافة المدينة مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع، حفاظاً على بيئة صحية وصورة جميلة لأربيل".