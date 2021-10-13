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بلدية دهوك تهدد المرشحين بإجراءات قانونية: ارفعوا صوركم الدعائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-13T09:42:36+0000
بلدية دهوك تهدد المرشحين بإجراءات قانونية: ارفعوا صوركم الدعائية

شفق نيوز/ دعت بلدية دهوك في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى ازالة البوسترات والصور الدعائية من الشوارع والاماكن العامة في المحافظة.

وقال مسؤول اعلام بلدية دهوك اسماعيل مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن البلدية ستتخذ اجراءات قانونية ضد الكيانات السياسية والمرشحين في حال عدم ازالة البوسترات والصور من الشوارع والاماكن العامة.

ودعا مصطفى الجميع إلى "التعاون مع البلدية للحفاظ على نظافة المدينة والوجه الحضاري لها".

ورفعت بلدية دهوك في وقت سابق، شكاوى الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بشأن مخالفات لمرشحين في المحافظة.

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