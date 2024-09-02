بلدية دهوك تفرض إجراءات صارمة لتنظيم الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلدية دهوك، يوم الاثنين، عن مجموعة من التعليمات الصارمة المتعلقة بتنظيم الحملات الانتخابية استعداداً لانتخابات برلمان إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال المسؤول الإعلامي لرئاسة البلدية، إسماعيل مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن "التعليمات الصادرة تهدف إلى الحفاظ على مظهر المدينة ومنع أي ممارسات قد تعيق الحياة اليومية للمواطنين أو تشوه المناظر العامة".

وأضاف أن "من بين التعليمات التي يتعين على المرشحين والأحزاب السياسية الالتزام بها هي حظر تشويه مظهر المدينة ووضع الملصقات في الأماكن التي قد تعرقل الرؤية".

وشدد مصطفى على أن "الحملات الانتخابية لا يجب أن تعرقل حركة المرور بأي شكل من الأشكال وحظر استخدام إشارات المرور وإنارة الطرق لأغراض دعائية".

وتابع أن "التعليمات تمنع إقامة الفعاليات الانتخابية في المباني المدرسية والأماكن العامة ودور العبادة وكذلك في المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة إقليم كوردستان".

وفيما يتعلق بسوق مدينة دهوك، أكد مصطفى أنه "يمنع وضع الملصقات الانتخابية داخل السوق حفاظاً على النظام والنظافة العامة"، لافتاً إلى "ضرورة إزالة جميع المخلفات الناتجة عن الملصقات الانتخابية فور انتهاء الحملة الانتخابية".

وأشار إلى أن "دائرة البلدية وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستقوم بفرض عقوبات مالية على المخالفين لهذه التعليمات".

يذكر أن الحملة الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان من المقرر أن تبدأ منتصف الشهر الجاري.