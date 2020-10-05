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بلدية حلبجة في كوردستان تعلق الدوام الرسمي بعد إصابات بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-05T07:51:35+0000
بلدية حلبجة في كوردستان تعلق الدوام الرسمي بعد إصابات بكورونا

شفق نيوز/ قررت بلدية محافظة حلبجة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تعليق الدوام الرسمي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين موظفيها.

وقالت ادارة البلدیة في بيان ودر الى وكالة شفق نيوز، إنها قررت تعليق دوامها الرسمې لمدە 10 ایام بسبب إصابة عدد من موظفیها بفیروس کورونا.

وأطلقت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم أمس الأحد، تحذيراً شديداً بشأن ازدياد تفشي فيروس كورونا خلال موسمي الخريف والشتاء، لافتة الى تنامي حالات الوفاة والاصابة في جميع المناطق من دون تمييز.

ومنذ تفشي الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان اصيب ٥٠٢٤٨ شخصاً بالفيروس، اكتسب من بينهم ٣١٩٩٦ مصاباً الشفاء التام، بينما ما يزال ١٦٤٢٦ قيد العلاج توفي ١٨٢٦ مصاباً.


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