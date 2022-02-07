بلدية السلیمانیة توضح لشفق نيوز أسباب توقف شركات النظافة عن العمل

شفق نيوز/ أكدت بلدية السليمانية اليوم الاثنين ان عدم توفر السيولة المالية أدى إلى توقف شركات التنظيف في العمل خلال الأيام الماضية.

وقال زردشت رفيق المتحدث باسم بلدية السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ إن "عدم توفر السيولة المادية في بنك السليمانية أدى إلى توقف عمل شركات التنظيف المتعهدة بتنظف المحافظة".

وأضاف زردشت؛ أن "شركات التنظيف توقفت على مدار اليومين الماضيين عن التنظيف بسبب حاجتها الماسة للسيولة المالية لكن بعد متابعة الموضوع من قبل الجهات المعنية تم إعادة العمال إلى العمل".

وعن المبالغ التي تجبى من المحال التجارية كجباية ورسوم عن التنظيفات أكد زردشت؛ انها مبالغ رسمية ولا تكفي لسد نسبة قليلة من أجور العمل لهذا فالعمل معتمد تماما على العقود التي أبرمها مجلس وزراء الإقليم منذ العام ٢٠١٧ مع هذه الشركات.