سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلدية السلیمانیة توضح لشفق نيوز أسباب توقف شركات النظافة عن العمل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-07T09:18:01+0000
بلدية السلیمانیة توضح لشفق نيوز أسباب توقف شركات النظافة عن العمل

شفق نيوز/ أكدت بلدية السليمانية اليوم الاثنين ان عدم توفر السيولة المالية أدى إلى توقف شركات التنظيف في العمل خلال الأيام الماضية.

وقال زردشت رفيق المتحدث باسم بلدية السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ إن "عدم توفر السيولة المادية في بنك السليمانية أدى إلى توقف عمل شركات التنظيف المتعهدة بتنظف المحافظة".

وأضاف زردشت؛ أن "شركات التنظيف توقفت على مدار اليومين الماضيين عن التنظيف بسبب حاجتها الماسة للسيولة المالية لكن بعد متابعة الموضوع من قبل الجهات المعنية تم إعادة العمال إلى العمل".

وعن المبالغ التي تجبى من المحال التجارية كجباية ورسوم عن التنظيفات أكد زردشت؛ انها مبالغ رسمية ولا تكفي لسد نسبة قليلة من أجور العمل لهذا فالعمل معتمد تماما على العقود التي أبرمها مجلس وزراء الإقليم منذ العام ٢٠١٧ مع هذه الشركات.

related

مسرور بارزاني لوزير الدفاع العراقي: نؤيد تشكيل الحكومة وفق مبدأين

Date: 2020-02-14 18:07:02
مسرور بارزاني لوزير الدفاع العراقي: نؤيد تشكيل الحكومة وفق مبدأين

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العالمية مهنئة حكومة كوردستان: قمتم بمهمة كبيرة لخدمة المكونات

Date: 2019-07-14 11:09:30
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العالمية مهنئة حكومة كوردستان: قمتم بمهمة كبيرة لخدمة المكونات

بلدية السليمانية تستعد للفيضانات: اتصلوا بهذا الرقم عند حدوث طارئ

Date: 2022-01-13 09:23:20
بلدية السليمانية تستعد للفيضانات: اتصلوا بهذا الرقم عند حدوث طارئ

مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

Date: 2019-09-08 11:50:33
مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الياباني لدى العراق

Date: 2021-03-17 10:48:49
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الياباني لدى العراق

حكومة اقليم كوردستان تصدر موقفها من احتجاجات العراق وتعديل دستوره

Date: 2019-10-30 15:15:15
حكومة اقليم كوردستان تصدر موقفها من احتجاجات العراق وتعديل دستوره

ساسان عوني: 469 مشروعاً بميزانية بأكثر من تريليوني دينار قيد التنفيذ في كوردستان

Date: 2021-09-23 09:21:31
ساسان عوني: 469 مشروعاً بميزانية بأكثر من تريليوني دينار قيد التنفيذ في كوردستان

باول اجتماع لقيادتها الجديدة.. التغيير تعلن موقفا من حكومة بارزاني

Date: 2019-09-16 20:06:55
باول اجتماع لقيادتها الجديدة.. التغيير تعلن موقفا من حكومة بارزاني