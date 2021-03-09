بلدية السليمانية توجه رسالة لعمال الخدمات بعد تكدس النفايات

شفق نيوز/ دعا رئيس البلدية في محافظة السليمانية توانا كمال يوم الثلاثاء عمال الخدمات إلى إنهاء الإضراب والعودة إلى أعمالهم، متعهدا في الوقت ذاته بصرف مستحقاتهم المالية.

وقال كمال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن هذه المشكلة ليست بالكبيرة وسيتم حلّها، ولكن هذا السبيل الذي سلكته الشركات يفاقم من بعض المشاكل.

ووجه رئيس البلدية رسالة إلى الشركات، داعيا إياها إلى عدم الإضراب، والشروع بالعمل مرة أخرى وألاّ توسع دائرة المشاكل، قائلا: سنعالج جميع مشاكلها.

وتابع كمال بالقول: إن هذه المشكلة تتكرر سنويا، مرجعا السبب إلى عدم تأمين الميزانية وأجور العاملين فيها.

واضرب العشرات من عمال الخدمات في مدينة السليمانية اليوم الثلاثاء بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية.

وقال أبو بكر فاخر مسؤول مركز السليمانية لتنظيف النفايات لشركة شكار للتنظيف لوكالة شفق نيوز، "منذ أكثر من ثلاثة أشهر لم تستلم الشركة من مديرية البلديات أية مبلغ حسب العقد المبرم بين وزارة البلديات والشركة ولا نعرف الأسباب والتماطل مع العلم أرسلنا المستمسكات والإشعارات القانونية لكن بدون فائدة".

وتابع بالقول إن "100 عامل اضربوا عن العمل في مركز المدنية بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لان الشركة لم تستطع تأمين رواتبهم فقط لشهر واحد"، مطالبا وزارة البلديات صرف المستحقات المالية بأسرع وقت.

يشار إلى أن ثلاث شركات أهلية تعاقدت مع وزارة البلديات هذا العام دون تسلمها الأموال، وهي متوقفة عن العمل الان.