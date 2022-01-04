بلدية السليمانية تعلن عن حملة لرفع التجاوزات

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلديات محافظة السليمانية يوم الثلاثاء، عن إزالة التجاوزات والتشوهات عن شوارع المحافظة.

وقالت رئاسة بلديات محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "ملاكاتها في بلدية السليمانية وباسناد القوة الأمنية قامت بحملة لازالة التجاوزات والمشوهات عن شارع سالم وشارع مولوي والأرصفة المجاورة للحديقة العامة".

ولفت البيان؛ الى ان "الحملة استمرت لساعات عدة وتضمنت إزالة عدد كثير من التجاوزات والتشوهات التي تقطع طريق السابلة وتشوه المنظر العام .

واكد البيان ان "ملاكات رئاسة البلديات نفذت حملة لازالة التجاوزات بشارع سالم".