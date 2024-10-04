بلدية السليمانية تطلق حملة لتوسيع المساحات الخضراء (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بلدية السليمانية، يوم الجمعة، عن بدء حملة تشجير جديدة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة انطلقت اليوم في حديقة عزت حمه سعيد، حيث تمت زراعة عدد من أشجار الصنوبر بمشاركة عائلة المرحوم عزت".

وأشارت إلى أن "هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مستمرة بالتعاون مع إدارة البيئة في السليمانية لدعم التشجير وتعزيز المساحات الخضراء في المدينة".

وأكدت أنها تسعى دائماً إلى توسيع الرقعة الخضراء في السليمانية، وهو ما يُسهم في تحسين البيئة المحلية وتعزيز جودة الحياة للسكان، مشيرة إلى "المشاركة المجتمعية في مثل هذه الحملات تعتبر عنصراً مهماً في إنجاح جهودنا الرامية إلى خلق بيئة صحية ومستدامة".

وتعد زيادة المساحات الخضراء في المدن خطوة هامة في مواجهة التحديات البيئية، لا سيما في المناطق الحضرية مثل السليمانية، وتسهم هذه المبادرات في تقليل درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء عبر امتصاص الأشجار لثاني أوكسيد الكربون، بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المساحات متنفساً طبيعياً للسكان وتساعد في تقليل التلوث البيئي، فضلاً عن تعزيز الجوانب الجمالية للمدينة.