بلدية السليمانية تستنفر طاقتها لمعالجة غرق الشوارع (صور)

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلدية السليمانية، يوم الخميس، استنفار أجهزتها الخدمية كافة لفتح المجاري وفتح الطرق التي غمرتها المياه جراء تساقط الأمطار بغزارة منذ يوم امس.

وقال مسؤول إعلام رئاسة بلدية السليمانية زردشت رفيق لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الخدمية التابعة لرئاسة بلدية السليمانية ومنذ عصر أمس ولغاية الآن منتشرة في ارجاء مدن السليمانية في استنفار كامل لفتح الطرق الرئيسية والفرعية التي غمرتها مياه الأمطار".

واضاف ان "الفرق الخدمية التابعة لبلدية السليمانية عالجت خلال الساعات الماضية غرق العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية إضافة إلى معالجة غرق شوارع الأحياء السكنية".

وبين مدير اعلام رئاسة بلدية السليمانية أن "الفرق مستمرة لغاية الآن في عملية فتح الطرق ومعالجة الاختناقات التي سببتها موجة الامطار العنيفة منذ عصر يوم أمس الأربعاء".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، كمية الامطار التي هطلت على السليمانية خلال الـ(24) ساعة الماضية والتي بلغت (104) ملم ، أي بزيادة قدرها 100 ملم عن العام الماضي.

وقال أسو كمال، مدير الأرصاد الجوية والزلازل في السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "104 ملم من الأمطار هطلت في وسط السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف، "حتى الآن بلغت كمية الأمطار في السليمانية (450) ملم ، فيما كانت كميات الأمطار في العام الماضي (340) ملم العام الماضي".

وأشار إلى أنه "تم تسجيل أعلى نسبة هطول للأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية في مدينة قرداغ بحوالي 200 ملم ، وبلغ إجمالي هطول الأمطار هذا العام 710 ملم".