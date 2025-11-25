بلدية السليمانية تحذّر من تأثر الخدمات بعد تقاعد 550 موظفاً.. وتحوّل سوق عريق لحديقة عامة

شفق نيوز – السليمانية

حذّرت رئيس بلدية السليمانية ليلى عمر، يوم الثلاثاء، من تأثر مستوى الخدمات والمشاريع التي تسعى بلديتها لتنفيذها داخل المدينة لما تواجهها من تحديات كبيرة تتعلق بالملاكات والميزانية هذا العام.

وأوضحت عمر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن عام 2025 شهد إحالة 550 موظفاً إلى التقاعد دفعة واحدة، مضيفة أن أغلبهم كان يشغل مهاماً أساسية في الهيكل الإداري والفني للبلدية، ولم يتم تعويض أي منهم حتى الآن، وهو ما أدى إلى فراغ واضح في مواقع العمل الحساسة.

وأضافت ان "هذا النقص الكبير في القوى العاملة، إلى جانب محدودية الميزانية المخصصة لبلدية السليمانية، تسبب في تراجع بعض الخدمات عن مستوى الطموح"، مؤكدة أن البلدية "تعمل ضمن إمكانات محدودة تحاول من خلالها الحفاظ على الحد الأدنى من سير العمل".

وأعلنت عمر في محض حديثها عن الخطط العمرانية، الشروع بإزالة السوق المعروف بـ"بەردەری سەرا" وتحويله إلى فضاء عام وحديقة حديثة.

وقالت إن المشروع سيضم أماكن للجلوس، ونافورات مياه، ومسطحات خضراء بتصميم عصري، لافتة إلى أن هذه الإزالات تشمل المحال والعقارات الواقعة ضمن حدود المشروع.

وأكدت أن المشروع يأتي ضمن خطة لتطوير مراكز المدينة وتوسيع المساحات المفتوحة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها البلدية على مستوى التمويل والملاكات العاملة.